Tricase, Rock’n’roll Fest: viaggio nel tempo a suon di musica

Una festa d’altri tempi, un viaggio nel passato tra gli anni ’30 e gli anni ’70. A distanza di circa un decennio a Tricase è tornato il Rock’n’roll Fest nella suggestiva cornice della Chiesa dei diavoli.
Sonorità swing, rock’n’roll e rockabilly nelle scorse ore hanno scaldato un pubblico vivace e in cerca di vibrazioni vintage. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Terrarossa, con la collaborazione di Mobbasta Crew.
Ad aprire le danze un’esibizione improvvisata di Lindy hop, un invito a celebrare la libertà espressiva attraverso i movimenti di questa danza di origine afro-americana degli anni venti – trenta del secolo scorso. Protagonisti della serata anche gli accordi e le voci graffianti della band The Rumblers: un concentrato di pura energia e spirito ribelle con influssi country e jump blues provenienti dai lontani Stati Uniti d’America.
Inevitabile e necessario il ricordo di chi di questo evento sarebbe stato il vero Re: il musicista Jessy Maturo, nome d’arte di Cristian Ruberto, artista tricasino scomparso prematuramente nel 2018 all’età di 45 anni. Una delle voci più profonde, note e amate del Capo di Leuca.
