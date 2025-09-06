Tricase, rivelato il nome del primo candidato sindaco

Mancano ancora diversi mesi per eleggere il nuovo Sindaco di Tricase, ma in città la competizione politica è già entrata nel vivo. Nelle scorse ore il gruppo civico “Tricase insieme” ha presentato il suo candidato sindaco, per il momento l’unico nome ufficiale. Sarà Vincenzo Errico a correre per la poltrona.

Il suo nome non è nuovo in politica cittadina: dal 2010 al 2011, infatti, ha ricoperto il ruolo di assessore ai servizi sociali durante l’amministrazione Musarò. Il perché di una candidatura così in anticipo lo ha spiegato lo stesso candidato ai microfoni di Antenna Sud.

“Alla nostra campagna elettorale vorremmo dare un taglio costruttivo, lontano da critiche, cattiverie e pettegolezzi”, rivela Errico fuori microfono. “Il nostro slogan è semplice: ‘Prima la città delle persone che quella delle pietre’”.

Tre le linee d’azione individuate da Tricase Insieme:

Un programma che punta soprattutto al benessere dei cittadini di ogni età. Tra i principali punti già delineati spazi per anziani autosufficienti e una casa di comunità per l’assistenza sanitaria.

Nel frattempo, a Palazzo Gallone, sede del Municipio, si vocifera di una quasi certa ricandidatura dell’attuale primo cittadino, Antonio De Donno.

