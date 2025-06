Parcheggi a Tricase Porto, polemica Pd: De Donno annuncia novità

Inconcludenza, approssimazione e chiacchiere. Termina con queste tre, dure parole la nota che la sezione di Tricase del Partito Democratico ha diffuso solo pochi giorni fa.

L’attacco è rivolto al sindaco, Antonio De Donno, e fa riferimento al nodo parcheggi, che da mesi affligge Tricase Porto. Diversi posti auto sono stati rimossi per fare largo ai cantieri che stanno modificando il volto della marina. A inizio maggio, De Donno aveva annunciato l’apertura di un bando pubblico per trasformare alcuni terreni di privati in aree parcheggio, parlando di quattro valutazioni in corso.

Ma da quel momento nessuna novità. Per questo il Pd ha protocollato una richiesta di accesso agli atti, “per capire, – si legge -, qual è la realtà dei fatti, e per avere notizie certe circa tempistiche e modalità di esecuzione dei progetti”.

Azione alla quale non ha fatto seguito nessuna risposta da parte dell’amministrazione comunale. Interpellato, tuttavia, il primo cittadino ha fatto sapere ad Antenna Sud che due delle quattro valutazioni sono già in fase conclusiva e i nuovi parcheggi, con tutta probabilità, sorgeranno già entro la fine dell’estate.

