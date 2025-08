Tricase Porto, si accascia mentre gioca con i nipotini: morto 61enne

Si è accasciato in acqua mentre giocava con i suoi nipotini. È morto così un uomo di 61 anni originario di Tutino (rione di Tricase) ma residente in Germania.

È accaduto la mattina del 3 agosto a Tricase Porto. Una normale domenica al mare trasformatasi in tragedia.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo era immerso a mezzo busto in una conca naturale dall’acqua bassa. Accanto a lui i suoi nipotini. Stavano giocando tutti insieme quando a un tratto il 61enne si sarebbe accasciato, colpito da un malore. I bambini si sarebbero messi a piangere, attirando così l’attenzione delle persone intorno.

Da lì, l’allarme al 118. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica. Ma nonostante gli sforzi degli operatori sanitari per rianimarlo, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tricase per effettuare i rilievi e gli aggiornamenti del caso.

Non è ancora chiaro il motivo del decesso.

