Tricase, porto cardio-protetto: arriva il defibrillatore pubblico

Gloria Roselli 16 Agosto 2025
Un defibrillatore pubblico dotato di istruzioni facilmente comprensibili da tutti per una marina cardio-protetta. Cittadini e commercianti di Tricase hanno unito le forze per donare questo strumento salvavita al loro porto, meta turistica molto frequentata e crocevia di persone di ogni età.

L’idea è nata da una cittadina privata che ha avviato una raccolta fondi online, attraverso l’ente non profit Unbeatables Onlus, un’associazione di ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite.

Dal 2016, l’organizzazione offre supporto ai pazienti e alle loro famiglie, contribuendo a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e sostenendo la ricerca scientifica per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai tricasini, che in pochi mesi hanno raccolto i fondi necessari per compiere la donazione, consapevoli che lo shock di un defibrillatore somministrato entro i primi minuti di un arresto cardiaco può aumentare notevolmente le possibilità di sopravvivenza di chi ne è colpito.

