Tricase, molti divieti e pochi parcheggi: l’allarme di residenti e commercianti

Tricase, in centro molti divieti e pochi parcheggi. L’allarme arriva dai commercianti di via San Demetrio e via Toma, diramazioni di Piazza Pisanelli, il salotto di Tricase. Lì dove un tempo si poteva parcheggiare, adesso campeggiano divieti su divieti: non solo di sosta ma anche di fermata, scoraggiando nuovi e vecchi clienti dal prendere un caffè o fare compere nei dintorni.

Tanto che, interpellata la maggior parte degli esercenti, la risposta è univoca: il calo di fatturato è già realtà, e il segno negativo oscilla tra il 50 e l’80%.

Stessa situazione in Largo Santa Lucia, dove i posteggi sono stati smantellati e sostituiti dal cantiere che lo trasformerà in una piazza.

Ma c’è di più: la protesta giunge forte anche da parte dei residenti di entrambe le zone. “Il comune non è in grado di garantire le nostre esigenze primarie”, si erano lamentati sulle pagine di Quotidiano di Puglia.

Un malcontento che risale a ottobre 2023, prima dei lavori di riqualificazione, quando in ventotto di via Toma e via San Demetrio protocollarono una lettera in cui si chiedeva che non venissero sottratti posti auto a chi lì ci vive.

