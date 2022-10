TRICASE – Avrebbe usato violenza e perseguitato la ex. Nei giorni scorsi un 19enne di Tricase è finito sotto inchiesta dopo la denuncia della presunta vittima e interrogato dal gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane avrebbe picchiato la ragazza per un like che la stessa avrebbe ricevuto ad una foto pubblicata su instagram. Altri episodi di stalking e violenza sarebbero stati raccontati in fase di denuncia.