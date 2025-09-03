Tricase, oltre dieci auto rigate nella notte: bravata in centro

Il sospetto è che si tratti di una bravata, un atto vandalico gratuito e senza una precisa ragione. Soggetti ignoti hanno rigato con un oggetto appuntito oltre 10 macchine in pieno centro a Tricase, la notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto. Sette i veicoli colpiti su via Bellini e altrettanti quelli danneggiati su via Olimpia Moneta, contati uno ad uno dai residenti che la mattina, svegliandosi, hanno trovato ad attenderli questa triste sorpresa.

“Le foto non rendono abbastanza, ma i danni sono notevoli”, riferisce un tricasino della zona. È la prima volta che un atto del genere accade in queste strade, – spiega -, ma in realtà via Bellini non è nuova a micro atti vandalici. Non più di sei mesi fa, infatti, nel corso della stessa notte due muri a 50 metri l’uno dall’altro vennero imbrattati con questa scritta realizzata con vernice spray.

A denunciare l’episodio dei solchi tracciati sulle carrozzerie delle auto, tuttavia, sono stati solo in tre. L’ipotesi è che gli altri residenti che hanno scelto di non sporgere denuncia si sentano scoraggiati dalla probabile mancanza di prove. Le telecamere di videosorveglianza presenti in quest’area, infatti, non sono tante e dunque potrebbero non aver ripreso il responsabile e i suoi eventuali complici. E perdipiù neanche le assicurazioni, in mancanza di prove, potranno provvedere a coprire i costi dei danni.

In ogni caso, i filmati sono già al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tricase, che hanno effettuato un sopralluogo per cercare elementi utili a fare luce su quanto accaduto.

Al momento, non è chiaro neanche quale oggetto sia stato utilizzato per rigare i veicoli: un cacciavite, forse, oppure una chiave o un coltellino svizzero. Quello che appare plausibile, invece, è che non si sia trattato di un atto mirato. Le auto colpite, infatti, appartengono tutte a persone e famiglie diverse.

