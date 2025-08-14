Tricase, scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: sei indagati

Un’ingente truffa ben architettata ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta fittizi.

È quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito di una complessa indagine iniziata nel 2023 e coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini, condotte dalla tenenza di Tricase, hanno permesso di scoprire un meccanismo di frode estremamente efficace.

I soggetti finiti al centro delle indagini riuscivano ad ottenere agevolazioni fiscali indebite per lavori irregolari di ristrutturazione e di rifacimento facciate presentando certificati falsi e documenti non veritieri sui bonus edilizi. Tutte opere che avrebbero generato notevoli crediti d’imposta, in parte ceduti a intermediari finanziari, anche grazie a una notevole sovrafatturazione dei costi.

Sei in totale le persone indagate, tutte originarie della provincia: si tratta di due amministratori di una società di capitali attiva nel settore delle costruzioni, e quattro professionisti che avevano il compito di apporre il visto di conformità sui lavori edili. Per questi ultimi, l’ipotesi di reato sarebbe quella di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre che di falsità in certificati commessa da persone impiegate in un servizio di pubblica necessità.

Pertanto, su richiesta della Procura, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo dei crediti mediante blocco del “cassetto fiscale” sul portale dell’Agenzia delle Entrate e presso i cessionari finali, per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro, eseguito nei giorni scorsi dalle fiamme gialle di Tricase.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author