Tricase, infrange divieto di avvicinamento alla ex: stalker arrestato

Né il divieto di avvicinamento né il braccialetto elettronico hanno impedito a un uomo di 63 anni, pregiudicato di Tricase, dal continuare a perseguitare la ex moglie. Per tale motivo, alle prime luci dell’alba di sabato 30 agosto, i carabinieri della Compagnia di Tricase hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, arrestando l’uomo.
Tutto è iniziato il 7 settembre 2024, quando la donna, anch’essa di Tricase, ha denunciato ai militari che il suo ex marito, a seguito dalla separazione, continuava a pedinarla e aggredirla verbalmente e fisicamente.
Dopo pochi giorni, a tutela della vittima, il gip del Tribunale di Lecce aveva disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla ex moglie, oltre a quello di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo e l’applicazione del braccialetto elettronico.
Ma, nonostante queste misure, negli ultimi periodi aveva ripreso a farsi vedere, seguendola e aspettandola sotto casa, pur senza mai parlarci.
Da qui, l’arresto avvenuto nelle prime ore della giornata di sabato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, informata dalla stazione di Tricase.
