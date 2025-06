Tricase, incidente mortale sulla litoranea: costituito il presunto responsabile

Si è costituito il conducente della Volkswagen Golf, un pensionato 67enne di Tricase, che poche ore fa avrebbe causato l’incidente stradale che ha fatto perdere la vita ad Antonio Pecoraro, 63enne residente a Taurisano. Denunciato per fuga in caso di incidente e omissione di soccorso, gli è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina.

La vittima stava percorrendo in sella alla sua moto la SP 358, che collega Tricase Porto a Marina di Andrano quando, all’altezza della località “Isola”, avrebbe urtato lo specchietto sinistro di un’autovettura proveniente dal senso opposto. L’impatto avrebbe fatto sbandare e perdere l’equilibrio al motociclista, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del NORM di Tricase e gli agenti della polizia locale per interdire il traffico ed effettuare i primi rilievi.

Il conducente della Volkswagen Golf non si sarebbe fermato a prestare soccorso, attivando le immediate ricerche da parte dei carabinieri. Poi, nelle prime ore del pomeriggio, la svolta: il 67enne si sarebbe presentato in via Micetti, a Tricase, accompagnato dal suo avvocato, Dario Paiano.

Qui, avrebbe raccontato ai militari di aver sentito solo un forte rumore in corrispondenza dello specchietto dell’auto e di non essersi reso conto di quanto accaduto. Una volta rientrato in casa, avrebbe appreso la notizia dell’incidente dai suoi vicini di casa e avrebbe preso la decisione di autodenunciarsi alle forze dell’ordine.

Essendosi messo a disposizione di queste ultime entro le 24 ore successive alla fuga, la legge vuole che il soggetto non possa essere arrestato.

Continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità delle parti coinvolte.

