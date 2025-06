Tricase, furto nell’ospedale “Cardinale Panico”: rubati 50mila euro di farmaci

Sarebbero stati rubati farmaci oncologici dal valore di 50mila euro dalla farmacia dell’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase.

Durante la scorsa notte, l’autore del furto avrebbe forzato la porta d’ingresso della farmacia interna al nosocomio per intrufolarsi dentro e portare via con sé delle medicine specifiche utilizzate per il trattamento del cancro.

Ad occuparsi del caso sono intervenuti i carabinieri del NORM di Tricase, che in queste ore stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza dell’azienda ospedaliera.

