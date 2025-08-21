Tricase, Di barche e di battelli: il museo dell’arte marinaresca

C’è un luogo a Tricase che profuma di mare, di legno e vernice fresca. Non è del tutto un’esposizione ma neanche soltanto un laboratorio. È uno spazio in cui si osserva, si lavora e si apprendono gli antichi gesti e tecniche dell’arte marinaresca.

“Di barche e di battelli o de schifi e schifareddhi”, in dialetto, è la mostra di barche tradizionali che sorge all’interno di Mare Maestro, il Polo Regionale dedicato alla cultura marinara, all’artigianato marittimo e ai prodotti del mare.

Un’iniziativa curata dall’associazione Magna Grecia Mare e dal Museo delle Imbarcazioni Tradizionali e dell’Arte Marinaresca del Porto Museo di Tricase. La mostra, visitabile su appuntamento, presenta una selezione di storici gozzi, che dopo essere stati salvati dalla distruzione sono stati oggetto di un attento processo di restauro. Il risultato è una raccolta unica di imbarcazioni che portano con sé secoli di storie e tradizioni marinare.

Ma non solo, qui si tengono anche laboratori di artigianato: dalla costruzione di cordami alla realizzazione dei nodi e nasse per il pescato, ma soprattutto si svolgono i lavori di manutenzione sulle vecchie barche in legno.

Una piccola scuola, dunque, che mira a coinvolgere visitatori di tutte le età offrendo un’esperienza educativa e culturale da cui emerge il ruolo cruciale delle barche tradizionali nell’identità e nell’essenza della comunità tricasina.

