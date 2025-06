Tricase, cimitero “vecchio” in degrado: interventi in arrivo

Novità in arrivo per il cimitero monumentale di Tricase, meglio conosciuto come cimitero “vecchio”. Nei prossimi mesi sarà previsto un importante intervento di recupero e messa in sicurezza. Ad annunciarlo è l’assessore comunale con deleghe al Patrimonio, all’Ambiente e ai Servizi cimiteriali, Rocco Piceci.

Attualmente l’area, situata nel cuore della città, in piazza Cappuccini, versa in condizioni di degrado: vi si trovano rifiuti abbandonati, vetri rotti, pareti intrise di umidità, elementi architettonici divelti ed evidenti lesioni strutturali alle antiche cappelle private. A tutto ciò si aggiungono continui atti vandalici da parte di ignoti.

Una situazione del tutto non sicura per chiunque si trovi a transitare all’interno, e che il Comune promette di risolvere quanto prima.

Lavori ingenti che richiederanno una variazione di bilancio sulle casse dell’amministrazione comunale.

Già nel 2022 si era cercato di intervenire in merito, candidando un progetto pubblico da 4 milioni di euro, che fu approvato ma non fu mai finanziato.

Si attende dunque di capire quando e se sarà possibile risollevare le sorti di un luogo al quale i tricasini sono molto legati, sebbene dal 1984 non siano più previste tumulazioni.

