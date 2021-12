TRICASE – Un ciclista è stato investito a Tricase, sulla via che conduce ad Alessano. Si tratta di un uomo di 70 anni ricoverato in gravi condizioni al “Cardinale Panico “dove vi è giunto in codice rosso. A colpirlo una Ford Focus condotta da un giovane. Il ciclista, prima di finire rovinosamente a terra, ha sfondato il parabrezza dell’auto. Per le indagini sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tricase che hanno sequestrato i mezzi. Per ripulire la carreggiata è intervenuta la ditta sicurezza stradale e ambientale.