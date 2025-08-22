Tricase, ciclista cade sull’asfalto: soccorso in codice rosso

Si sarebbe trattato di una caduta accidentale, quella che ha fatto coinvolto un ciclista di circa 6o anni nella tarda mattinata di venerdì 22 agosto sulla strada che collega Tricase alla località marittima di Marina Serra.

L’uomo, originario di Brescia ma da qualche giorno a Vernole, era in sella alla sua bicicletta quando – per cause non ancora certe – sarebbe caduto sull’asfalto ferendosi gravemente. Ad allertare i soccorsi sono state alcune persone che, passando da lì, hanno notato l’uomo riverso a terra.

Giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 di Gagliano del Capo, il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sarebbero stati riscontrati diversi traumi e molteplici ferite.

In loco anche gli agenti della polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.

