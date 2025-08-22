22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Tricase, ciclista cade sull’asfalto: soccorso in codice rosso

Gloria Roselli 22 Agosto 2025
centered image

Si sarebbe trattato di una caduta accidentale, quella che ha fatto coinvolto un ciclista di circa 6o anni nella tarda mattinata di venerdì 22 agosto sulla strada che collega Tricase alla località marittima di Marina Serra.

L’uomo, originario di Brescia ma da qualche giorno a Vernole, era in sella alla sua bicicletta quando – per cause non ancora certe – sarebbe caduto sull’asfalto ferendosi gravemente. Ad allertare i soccorsi sono state alcune persone che, passando da lì, hanno notato l’uomo riverso a terra.

Giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 di Gagliano del Capo, il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sarebbero stati riscontrati diversi traumi e molteplici ferite.

In loco anche gli agenti della polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Patù, rapina a mano armata. Gallipoli, droga e armi tra giovani

22 Agosto 2025 Gloria Roselli

Lecce, Young’ Talks: giovani in dialogo con le istituzioni

22 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, Arti e Fiori 2025: la città celebra il suo simbolo

22 Agosto 2025 Gloria Roselli

Punta Prosciutto, nate 60 tartarughine Caretta Caretta sulla spiaggia

22 Agosto 2025 Redazione

Lecce, maxi operazione contro abusivismo e contraffazione

22 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Tricase, Di barche e di battelli: il museo dell’arte marinaresca

21 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Matera, bicicletta restituita dalla Polizia. Denunciato 28enne

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Regionali, niente “patto del resort” a destra

22 Agosto 2025 Antonio Bucci

Tricase, ciclista cade sull’asfalto: soccorso in codice rosso

22 Agosto 2025 Gloria Roselli