Tricase, ciclista 60enne cade sulla litoranea: è grave

È in gravi condizioni un ciclista 60enne che nella tarda mattinata di venerdì 22 agosto è caduto mentre pedalava sulla litoranea che collega Torre Nasparo, il belvedere di Tiggiano, a Marina Serra, località marittima di Tricase.

L’uomo, originario di Brescia e appassionato di ciclismo, si trovava in Salento per trascorrere un periodo di vacanza. Intorno alle 12.30 era in sella alla sua bicicletta per una passeggiata quando – per cause ancora in fase di accertamento – ha perso il controllo del manubrio, sbattendo prima la testa contro un costone roccioso e poi cadendo rovinosamente sull’asfalto. La botta e il successivo impatto al suolo sono stati talmente violenti da lasciare il ciclista riverso sulla carreggiata privo di sensi e con diverse fratture interne.

È così che lo hanno trovato alcuni passanti, che immediatamente hanno allertato il 118, cercando loro stessi di fornire un primo soccorso. Giunti sul posto gli operatori sanitari e un’auto medica proveniente da Gagliano del Capo, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in condizioni delicate.

Ad effettuare i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Tricase, i quali sono all’opera per fare luce sull’esatta dinamica del fatto. Non è chiaro se a provocare la brutta caduta sia stato un malore improvviso, oppure un ostacolo presente lungo la via, che ha fatto inciampare il 60enne, facendolo sbandare.

Difficile capirlo, poiché su quel tratto di strada non ci sono molte videocamere di sicurezza, ma nel caso della seconda ipotesi, quella dell’ostacolo, l’episodio potrebbe chiamare in causa una necessaria riflessione sul livello di sicurezza della litoranea.

