TRICASE – Dopo Sanremo il comico pugliese Checco Zalone si gode un po’ di relax in Salento.

Quest’oggi ha pranzato a Marina Serra località di mare di Tricase, presso il ristorante Grotta Matrona.

Immancabile l’amica Helen Mirren, attrice, oramai figlia del Salento.

Tra gli sketch del comico barese sul palco dell’Ariston di Sanremo che più sta spopolando in questi giorni è quello nelle vesti di Oronzo Carrisi, cugino virologo di Albano Carrisi. Boom di visualizzazioni per il brano Pandemia ora che va via di Checco Zalone.