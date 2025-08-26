26 Agosto 2025

Tricase, a pochi giorni dal trapianto attende ore in ambulanza

Gloria Roselli 26 Agosto 2025
centered image

Un’attesa di tre ore in ambulanza in una calda giornata estiva per poter essere visitato da un medico. È quanto accaduto nelle scorse ore a un cittadino di un comune del basso Salento a pochi giorni dal trapianto di un organo.

L’uomo, rientrato da una manciata di ore dal Policlinico di Bari, il nosocomio in cui è stato effettuato il delicatissimo intervento, ha iniziato ad accusare un forte dolore, decidendo così di recarsi all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

Ma uno volta giunto qui, il trattamento ricevuto, stando alla segnalazione giunta in redazione, non sarebbe stato dei migliori. L’attesa, infatti, sarebbe durata quasi tre ore, in un’ambulanza parcheggiata al sole, con dolori lancinanti da gestire, l’affanno e il fiato corto e una sola operatrice sociosanitaria a sorvegliarlo.

In quelle tre ore, nessun medico si sarebbe avvicinato a prendere informazioni o a visitare l’uomo, sebbene gli sia stato effettuato un prelievo di sangue e somministrata una flebo di soluzione fisiologica da un infermiere.

Esasperata e preoccupata, la moglie che lo accompagnava ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Tricase, che sono intervenuti per riportare alla calma la situazione, cercando di mediare tra i sanitari e le numerose persone presenti in sala d’attesa.

Nella stessa giornata, una seconda segnalazione è giunta da una donna proveniente da un altro comune salentino. Il padre, paziente oncologico in cura al “Vito Fazzi” di Lecce, sarebbe stato mandato all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase per una Tac, attendendo oltre 13 ore, dal mattino fino alla sera.

Una situazione che rispecchia a chiare lettere e per l’ennesima volta l’emergenza sanitaria di carenza di personale che la provincia e la Regione stanno attraversando.

Nuovo ospedale di Andria: via libera con il protocollo Regione-Ministero

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

