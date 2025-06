Tricase, due fratelli visitano la tomba dei genitori ogni giorno da 21 anni

Da oltre 21 anni, ogni giorno, a Tricase due fratelli varcano il cancello del cimitero comunale per andare a far visita alla tomba dei genitori.

Un gesto talmente anacronistico e disinteressato da fare notizia. Un’azione semplice, silenziosa, quasi intima, che si ripete giorno dopo giorno, col sole o con la pioggia, per pochi minuti o per qualche mezz’ora.

Un loro amico li osserva, conosce bene la loro abitudine e capisce che in un mondo che corre in avanti all’impazzata, in cui la morte è diventata un tabù a cui cercare di non pensare perché intristisce, ritagliarsi del tempo per ricordare due vite vissute e celebrare un legame puro non è un fatto scontato.

Per questo scrive una lettera indirizzata alla redazione del settimanale cittadino, il Volantino di Tricase, che viene pubblicata nel numero del 7 giugno, e da subito tocca le corde emotive dei lettori del paese.

“Scrivo qualcosa di raro, di bello, di vero, – inizia così il messaggio non firmato –, qualcosa che non si vede tutti i giorni, qualcosa che dà speranza. […] Non servono grandi parole, basta osservarli per capire quanto sia forte ciò che li unisce e quanto siano radicati nei valori che contano davvero”.

“Grazie per essere così, – si legge alla fine -. Senza saperlo, sono un esempio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author