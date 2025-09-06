Tricarico: a fuoco pannelli fotovoltaici, divampa incendio su un tetto

Nella giornata di ieri,, 5 settembre 2025, alle ore 16:05 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Tricarico per spegnere un incendio divampato sul tetto di un’abitazione.
Le fiamme, originate da alcuni pannelli fotovoltaici, si sono propagate al tetto e a una parte della casa. Sul posto sono intervenute le squadre della Sede Centrale di Matera e di Ferrandina, supportate da un’autoscala.
L’appartamento era abitato da un’anziana signora, che fortunatamente è rimasta illesa. Dato che la sua casa è stata dichiarata inagibile, il sindaco ha disposto il suo trasferimento in un’altra abitazione.
Sul posto anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale, il Sindaco e l’Ufficio Tecnico del Comune di Tricarico.
