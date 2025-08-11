Lecce, inchiesta Delli Noci: il Tribunale annulla sequestro nei confronti di Giovanni Rapanà

Con un’ordinanza depositata l’8 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Lecce ha accolto l’istanza presentata dalla difesa di Giovanni Rapanà, annullando il provvedimento di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti lo scorso 28 maggio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.
Il collegio giudicante, composto dai magistrati Carlo Cazzella, Annalisa de Benedictis e Maddalena Torelli, ha disposto la restituzione di tutti i beni sottoposti a vincolo, incaricando la Guardia di Finanza dell’esecuzione materiale del provvedimento.
La decisione è giunta a seguito della discussione in udienza lo stesso giorno, in applicazione dell’articolo 324 del Codice di procedura penale, che disciplina il riesame delle misure cautelari reali.
Il Tribunale ha fissato in 45 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, che chiariranno le ragioni alla base dell’annullamento del sequestro.
