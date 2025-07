Tribunale dichiara fallito il Taranto FC: ufficialità la prossima settimana

Nella mattinata di martedì 8 luglio, al Tribunale di Taranto si è riunita la Camera di Consiglio per valutare la situazione economico-finanziaria del Taranto Fc.

La Procura avrebbe evidenziato l’impossibilità da parte della società di Massimo Giove di far fronte alla consistente esposizione debitoria, pari a diversi milioni di euro, sottolineando la mancanza delle condizioni necessarie per garantire la continuità aziendale.

Nel corso dell’udienza, la difesa avrebbe tentato di opporsi alla dichiarazione di fallimento avanzando la richiesta di ammissione al concordato in bianco dilatorio, strumento giuridico che consente al debitore un’ulteriore finestra temporale per presentare un piano di rientro o trovare investitori. Tuttavia, questa ipotesi sarebbe stata ritenuta non percorribile.

La pronuncia formale del fallimento è attesa per la prossima settimana, ma il quadro emerso in aula risulta ormai definitivo: per la storica società rossoblù si apre una nuova, delicata fase giudiziaria e societaria.

Che succede ora?

Una volta che il Tribunale avrà decretato ufficialmente il fallimento del Taranto FC, la palla passerà alla Figc che si coordinerà con Piero Bitetti, sindaco di Taranto, per dare vita al bando che porterà a un nuovo corso calcistico che dovrebbe ripartire dall’Eccellenza. Per partecipare a questo campionato, il club scelto dal primo cittadino dovrà versare un fondo perduto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 250/300 mila euro.

