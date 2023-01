Antonio De Luce lascia ufficialmente la presidenza del Tribunale di Trani dopo sei anni di mandato. Da gennaio 2017 alla guida del polo giudiziario della sesta provincia pugliese, il 69enne magistrato ha concluso il suo percorso con i saluti durante la cerimonia presso il Museo Diocesano di Trani, in piazza Duomo e a due passi dallo stesso tribunale.

L’evento ha visto anche l’esibizione del violinista Alessandro Quarta, artista di fama internazionale che ha lavorato con musicisti di altissimo livello in tutto il mondo. La celebrazione ha ricalcato i momenti cruciali della gestione De Luce, dall’emergenza pandemica che ha condizionato il lavoro degli uffici giudiziari agli scioperi che si sono intercorsi durante i sei anni di mandato. Il tutto, però, garantendo un ruolo di spicco del Tribunale di Trani nell’intero panorama pugliese e nazionale.

Volge al termine anche il mandato di Tullio Bertolino come presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani, dopo otto anni di attività in rappresentanza delle toghe del foro tranese. Il rinnovo del consiglio dell’Ordine avverrà con le elezioni della prossima settimana, mentre c’è ancora attesa per chi prenderà il posto di De Luce alla presidenza del Tribunale.

