Triangolare finisce in rissa: calciatore del Barletta in ospedale

Redazione 20 Agosto 2025
MOLFETTA – Finisce con un giocatore al pronto soccorso del Dimiccoli e una rissa tra tifoserie il triangolare “Terzo Trofeo NoiEnergia” che ha visto martedì sera affrontarsi le squadre di Barletta, Molfetta e Canosa. Due giocatori, uno del Barletta e l’altro del Canosa, dopo un’azione avrebbero intrapreso uno scontro fisico nel quale ha avuto la peggio il 18enne Stefano Di Jeva del Barletta, portato al pronto soccorso.

L’accaduto avrebbe generato tensioni tra le tifoserie, culminate nell’invasione di campo da parte di un sostenitore del Canosa, cui è seguita la reazione di un gruppo di tifosi del Barletta, i quali avrebbero abbandonato il proprio settore, uscendo dall’impianto sportivo, con l’intento di entrare in contatto con i supporter del Canosa, raggiunti attraverso il cancello d’accesso al settore ospiti. Di qui lo scontro tra le tifoserie che ha richiesto l’intervento dei militari impiegati nel servizio di ordine pubblico, i quali sono riusciti a contenere la situazione, separare i gruppi e ripristinare la calma. L’incontro è stato sospeso e le tifoserie sono state fatte uscire senza ulteriori intoppi.

