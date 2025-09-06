Trepuzzi, uomo travolto e ucciso da un treno, circolazione ferroviaria bloccata

Una tragedia ha scosso il Salento questa mattina, poco prima delle 8, nei pressi della stazione ferroviaria di Trepuzzi. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito sui binari, perdendo la vita sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, ma le circostanze dell’accaduto restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme a polizia e carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata immediatamente interrotta ed è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e di recupero della salma. La sospensione dei collegamenti ha causato disagi ai viaggiatori, con treni fermi e inevitabili ritardi sulla linea.

Maria Teresa Carrozzo