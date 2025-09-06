6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Stazione ferroviaria di Taranto. Treno elettrico Pop Trenitalia (foto Massimo Todaro)

Trepuzzi, uomo travolto e ucciso da un treno, circolazione ferroviaria bloccata

Maria Teresa Carrozzo 6 Settembre 2025
centered image

Una tragedia ha scosso il Salento questa mattina, poco prima delle 8, nei pressi della stazione ferroviaria di Trepuzzi. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito sui binari, perdendo la vita sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, ma le circostanze dell’accaduto restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme a polizia e carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata immediatamente interrotta ed è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e di recupero della salma. La sospensione dei collegamenti ha causato disagi ai viaggiatori, con treni fermi e inevitabili ritardi sulla linea.

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Gdf Bari, cambio al vertice delle Polizia Economico Finanziaria

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Foggia, Gdf: maxi sequestro di articoli contraffatti

6 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Bari, risse tra stranieri: altre tre denunce

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Tamponamento nella notte a Taranto: cinque feriti in Viale Ionio

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Tricarico: a fuoco pannelli fotovoltaici, divampa incendio su un tetto

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Cerignola, scontro tra Vespa e Bmw: morto 29enne

6 Settembre 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Trepuzzi, uomo travolto e ucciso da un treno, circolazione ferroviaria bloccata

6 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Trasferte a rischio: il Comitato valuta i divieti per Taranto e Brindisi

6 Settembre 2025 Anthony Carrano

Gdf Bari, cambio al vertice delle Polizia Economico Finanziaria

6 Settembre 2025 Antonella Fazio

Foggia, Gdf: maxi sequestro di articoli contraffatti

6 Settembre 2025 Antonella D'Avola