Trepuzzi, tutti insieme per la veglia per la pace

Sabato 12 marzo alle ore 19.30 presso la Chiesa Santa Famiglia, l’Amministrazione Comunale e le Parrocchie di Trepuzzi, promuovono una veglia di preghiera per invocare il dono della PACE.

“Non possiamo con una guerra alle nostre porte, nel cuore dell’Europa, non solidarizzare con il popolo ucraino ed invocare il cessare delle armi. Parli la diplomazia, siano le istituzioni a svolgere la giusta mediazione perché il conflitto possa cessare.” si legge in una nota stampa ufficiale del Comune di Trepuzzi.

“La guerra non risolve conflitti, ma continua a generare odio e persecuzioni. La responsabilità di comprendere che la PACE deve essere costruita con perseveranza, mettendo da parte egoismi e sovranismi, è dovere non solo delle istituzioni, ma soprattutto della coscienza di ognuno di noi.Invochiamo tutti insieme, credenti e non credenti, laici e religiosi, la PACE.”