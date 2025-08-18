Trepuzzi, multato dall’autovelox durante il trasporto di organi

Multato da un autovelox per aver oltrepassato il limite di velocità mentre trasportava organi per conto di Asl Lecce. Ma l’azienda sanitaria locale si rifiuta di pagare il conto e attribuisce la responsabilità al lavoratore. È quanto accaduto ad un autista di Asl Lecce, che nelle scorse ore ha appreso di essere stato ripreso dall’occhio impietoso del rilevatore di velocità posizionato sulla statale 613, all’altezza di Trepuzzi.

L’episodio risale al 26 ottobre 2024: il dipendente alla guida dell’auto aziendale stava trasportando organi appena espiantati dal Vito Fazzi di Lecce al Policlinico di Bari, dove ad attendere c’era un paziente pronto per il trapianto.

Lo scorso 25 marzo il verbale è giunto sul tavolo di Asl: un conto da ben 1.463 euro, che l’azienda sanitaria provinciale non ha voluto saldare, richiedendo che il conducente venisse identificato e che i suoi dati anagrafici venissero trasmessi all’autorità competente per procedere con la decurtazione di sei punti dalla patente, come da regolamento. Asl sostiene, infatti, che per tutte le violazioni al Codice della strada l’intera responsabilità ricada sul conducente e afferma di essere, dunque, esonerata dalle conseguenze derivanti da una guida negligente.

Da qui, la richiesta di aiuto dell’autista alla onlus leccese “Sportello dei diritti”, la quale è accorsa in difesa del lavoratore appellandosi al concetto di stato di necessità contenuto nell’articolo 54 del Codice penale, che recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona”.

«Se il trasporto di organi destinati a salvare vite umane non costituisce “stato di necessità”, ce lo dovranno dire l’Asl e il comando di polizia locale di Trepuzzi», afferma in una nota Giovanni D’Agata, presidente di Sportello dei diritti. Ed è sempre a questi che D’Agata rivolge la richiesta di “un’opera di sensibilizzazione”, affinché questo genere di costi non ricada più su persone impegnate a svolgere lavori salva-vita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author