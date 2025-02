Trepuzzi (LE), il sindaco tanquillizza la cittadinanza

Trepuzzi (LE) – Lunedì 20 gennaio scorso i capannoni della Edil Fortunato sono stati avvolti dalle fiamme sviluppando un incendio di ore e ore che ha prodotto una colonna di denso fumo nero che ha destato non poche preoccupazione tanto nella cittadinanza quanto nella autorità. Preoccupazione alimentata e cresciuta dal fatto che tra i materiali andati in fumo vi era anche eternit. Per tale ragione il sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino ha voluto incontrare la cittadinanza per chiarire l’attuale situazione. Tra le misure adottate dal sindaco quella di fermare l’attività produttiva nell’area interessata per consentire la giusta bonifica.

