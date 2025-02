Trepuzzi (LE), il sindaco: “Richiesta la bonifica dell’area incendiata”

Trepuzzi (LE) – Con un’Ordinanza del 30 gennaio scorso il sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino, contattato telefonicamente dalla nostra redazione, ha disposto la sospensione di ogni attività all’interno dello stabilimento ex OMFESA e la successiva bonifica dell’intera area. Come detto, l’ordinanza riguarda la bonifica del sito interessato dall’incendio ma, come sottolinea lo stesso primo cittadino di Trepuzzi, l’aria non ha registrato valori negativi, dai che verranno comunicati in una riunione alla cittadinanza venerdì prossimo 28 febbraio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author