Trepuzzi, la rotatoria in ricordo di Andrea Maggio

Il dolore che si trasforma, che individua e solca un canale per liberarsi fino a creare qualcosa di buono, di utile, qualcosa che resta a memoria e monito. Ed è stato forte il dolore di Nicolq Maggio, di sua moglie e della sua famiglia quando nel giugno del 2019 il figlio Andrea perse la vita su questa strada che collega Squinzano a Casalabate a soli 24 anni. Una vicenda tragica e complessa, con degli strascichi giudiziari che hanno visto la condanna della donna alla guida dell’auto che si è scontrata con la moto di Andrea. Nicola Maggio ha deciso che non doveva accadere più e così ha messo in moto un vortice di collaborazione pubblico-privato con pochi precedenti: ha acquistato i terreni tutto intorno all’intersezione dove è avvenuto lo scontro e li ha donati al comune di Trepuzzi perché realizzasse una rotatoria. La Provincia ha finanziato l’opera e il comune ha approvato velocemente tutti gli atti necessari. Ed eccolo qui il ricordo del sacrificio di un ragazzo

