Trepuzzi, incendiata l’auto di un maresciallo dei Carabinieri

L’auto di un maresciallo dei carabinieri è stata data alle fiamme nella notte a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Il veicolo era parcheggiato davanti all’abitazione del militare, che presta servizio al nucleo di polizia giudiziaria del Tribunale di Taranto.

L’auto, una Fiat 500L, è stata parzialmente danneggiato nella parte posteriore destra, dove si presume sia stato appiccato il fuoco. L’episodio ha richiesto l’intervento dei colleghi carabinieri, per i rilievi, e del vigili del fuoco per domare le fiamme. Le indagini sono in corso, ma al momento non si esclude alcuna pista.

Tra le ipotesi al vaglio, oltre a quella di un possibile collegamento con l’attività professionale del maresciallo, emerge anche una pista di natura personale: il gesto potrebbe essere riconducibile a una recente discussione con un giovane in seguito a un incidente stradale.

I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili, comprese eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza della zona, per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

Il rogo ha destato preoccupazione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine, già scosse dalla recente morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in un conflitto a fuoco nel Brindisino.

