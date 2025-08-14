14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Trepuzzi, Bande a Sud: la grande festa dell’estate salentina

Gloria Roselli 14 Agosto 2025
centered image

Convivialità, allegria, voglia di cantare e muovere il corpo a ritmo di musica: la festa delle bande di strada ha portato tutto questo a Trepuzzi. Un cuore pulsante che nelle scorse ore ha animato il centro storico del comune salentino con decine di bande di strada in parata e in concerto, in occasione della decima serata del Festival degli immaginari bandistici, in programma fino al 16 agosto.

Tredici bande provenienti da tutta Italia e dal mondo sono scese in strada per l’evento simbolo del festival, impugnando i loro strumenti musicali con un unico obiettivo: coinvolgere centinaia di persone in un rito collettivo di musica e festa.

Il festival, realizzato dal Comune di Trepuzzi con il sostegno della Regione Puglia, ancora una volta coniuga sapientemente tradizioni popolari con nuove frontiere sonore.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce,lutto per la scomparsa della professoressa Gilda Poli, amata zia del sindaco Adriana Poli Bortone

14 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Montesardo, torna la storica sagra della notte di Ferragosto

14 Agosto 2025 Gloria Roselli

Tricase, scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: sei indagati

14 Agosto 2025 Gloria Roselli

Inchiesta Delli Noci, Il Riesame accoglie tre ricorsi e conferma due provvedimenti

14 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Trasporto pubblico, Sgm: +7% di passeggeri nei primi sei mesi del 2024

14 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Montemesola, successo per “Notte in bianco del Marchese”

14 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Lecce,lutto per la scomparsa della professoressa Gilda Poli, amata zia del sindaco Adriana Poli Bortone

14 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Montesardo, torna la storica sagra della notte di Ferragosto

14 Agosto 2025 Gloria Roselli

Tricase, scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: sei indagati

14 Agosto 2025 Gloria Roselli

Trepuzzi, Bande a Sud: la grande festa dell’estate salentina

14 Agosto 2025 Gloria Roselli