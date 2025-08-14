Trepuzzi, Bande a Sud: la grande festa dell’estate salentina

Convivialità, allegria, voglia di cantare e muovere il corpo a ritmo di musica: la festa delle bande di strada ha portato tutto questo a Trepuzzi. Un cuore pulsante che nelle scorse ore ha animato il centro storico del comune salentino con decine di bande di strada in parata e in concerto, in occasione della decima serata del Festival degli immaginari bandistici, in programma fino al 16 agosto.
Tredici bande provenienti da tutta Italia e dal mondo sono scese in strada per l’evento simbolo del festival, impugnando i loro strumenti musicali con un unico obiettivo: coinvolgere centinaia di persone in un rito collettivo di musica e festa.
Il festival, realizzato dal Comune di Trepuzzi con il sostegno della Regione Puglia, ancora una volta coniuga sapientemente tradizioni popolari con nuove frontiere sonore.
