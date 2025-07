Treno Bari–Foggia fermo per 6 ore, Angiola: “Una vergogna”

Il consigliere comunale foggiano: “Una vergogna nazionale che umilia il Sud, servono scuse e risarcimenti”

Una vera e propria odissea quella vissuta dai passeggeri del treno sulla tratta Bari–Foggia la sera del 10 luglio, rimasto bloccato per sei ore senza corrente elettrica, aria condizionata, acqua o assistenza. A bordo vi erano anziani, bambini e pendolari, costretti a sopportare il caldo estremo all’interno dei vagoni.

A denunciare l’accaduto è Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia, che parla apertamente di “umiliazione inaccettabile. Un episodio che rappresenta uno schiaffo in faccia a centinaia di cittadini pugliesi. È questo il volto dell’Italia che dovrebbe garantire diritti?”, si interroga Angiola che punta il dito contro Trenitalia e il Ministero dei Trasporti.

Il consigliere richiama anche i dati nazionali, sottolineando come circa 27 treni su 100 in Italia viaggino in ritardo, sintomo di un “fallimento sistemico” del trasporto ferroviario. “Il Sud è stanco di promesse e passerelle. Servono infrastrutture efficienti e una politica dei trasporti che non lasci indietro intere regioni”, aggiunge.

Angiola lancia una richiesta chiara alle istituzioni e all’azienda ferroviaria: “Trenitalia deve garantire piena trasparenza sulle cause del guasto, procedere a rimborsi integrali e tempestivi per tutti i passeggeri coinvolti e offrire scuse ufficiali. Ma soprattutto occorrono garanzie concrete affinché simili episodi non si ripetano più”.

Nel concludere, il consigliere comunale esprime solidarietà ai cittadini coinvolti: “Il mio pensiero va alle persone rimaste bloccate in condizioni inaccettabili. È ora di passare dall’indignazione all’azione. Quanto accaduto non è un semplice disservizio: è il riflesso di un modello che continua a penalizzare il Sud”.

