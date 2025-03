Trenitalia, sempre più Regionale

BARI – Quattro carrozze con 446 posti a sedere e 1.100 totali, ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici, trasporto bici, videosorveglianza e postazioni per persone diversamente abili. Con l’arrivo dei due treni elettrici a doppio piano di ultima generazione, salgono a 48 i nuovi treni del Regionale in circolazione in Puglia di Trenitalia. Prosegue così a marcia spedita il piano di ammodernamento della flotta del Regionale in Puglia che vede già completata la consegna di 43 nuovi treni elettrici monopiano e di 3 treni elettrici già in uso. I treni elettrici a doppio piano saranno i primi dei quattro previsti in consegna nel corso del 2025. Entro la fine dell’anno saranno 50 i treni di ultima generazione in circolazione in Puglia facendo scendere l’età media della flotta a tre anni.

E in queste ore prende il via anche il secondo collegamento Apulia Express che raddoppia l’offerta di servizi veloci tra Lecce e Bari con fermate intermedie nelle stazioni di Brindisi e Monopoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author