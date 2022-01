LECCE – E’ stata riattivata la linea ferroviaria Lecce-Zollino, da lunedì torneranno a viaggiare i treni e, intanto, procedono i lavori per l’elettrificazione di tutta la rete del Salento. Lo annuncia la Regione Puglia. “Gli interventi finanziati dalla Regione – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia – permetteranno di realizzare per la prima volta la trazione elettrica delle linee ferroviarie del Salento e, in questo modo, contribuiremo concretamente a muoverci sulla strada della mobilità sostenibile, rispettando l’ambiente e riducendo le nocive emissioni di anidride carbonica. Questi lavori, che si inseriscono nel progetto di elettrificazione delle linee ferroviarie che la Regione sta sostenendo, permetteranno da lunedì 24 gennaio, a circa cinquanta treni, di tornare a circolare con un grande vantaggio per l’ecosostenibilità”