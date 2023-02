L’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci ha inviato una comunicazione ufficiale all’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris per evidenziare i “disagi in termini di inquinamento acustico e atmosferico” che provocano “i convogli ferroviari in sosta con gli impianti di illuminazione, areazione e condizionamento attivi per molte ore sia di giorno sia di notte”, dopo le lamentele dei residenti della “zona Ponticelli” a Lecce. “Ho voluto scrivere al dottor Ferraris – ha dichiarato Delli Noci – perché credo che questa questione sia divenuta urgente e insostenibile. Una situazione peggiorata da quando sono stati completati i lavori di elettrificazione di due binari e che potrebbe degenerare con l’elettrificazione dei binari mancanti. In maniera dettagliata, e anche allegando la documentazione messami a disposizione dei residenti, ho elencato tutte le questioni di cui Ferrovie dello Stato non può non tenere conto: dalle emissioni sonore alla durata delle stesse, che varia dalle 6 alle 9 ore anche durante la notte, dal rischio per la salute e la qualità della vita dei cittadini all’inquinamento atmosferico e allo spreco di energia elettrica, in un momento di forte crisi energetica, ambientale e sociale”.

