Treni alta velocità al Sud: incontro a Campobasso

L'Associazione culturale "L'Isola che non c'è" ha promosso, in tutte le Regioni del Mezzogiorno, una campagna a favore dell'estensione dell'Alta velocità al Sud. Questo pomeriggio alle 15, avrà luogo un incontro a Palazzo Vitale, a Compobasso, nel corso del quale sarà illustrata l'iniziativa. Oltre al referente dell'Associazione promotrice della campagna #vogliamoanchealsudtrenipiuveloci, il giornalista Franco Giuliano, hanno dato la loro adesione i presidenti delle Regioni Molise, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Nell'occasione, anche il Molise apporrà la propria firma all'appello, già sottoscritto da altri rappresentanti politici, che verrà, poi, consegnato al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Da Bari, una delegazione partirà in mattinata.