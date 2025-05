Treni, 8 ore di sciopero il 6 maggio: protestano lavoratori FS e appalti

UGL, ORSA e FAST: “Contratto fermo da 18 mesi, sicurezza e diritti ignorati. Ora basta, ci fermiamo”

Martedì 6 maggio sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e degli appalti ferroviari, proclamato dalle organizzazioni sindacali ORSA Ferrovie, UGL Ferrovieri e SLM FAST Confsal. Lo stop durerà otto ore, dalle 9.00 alle 17.00, con possibili disagi per i viaggiatori in tutta Italia.

In contemporanea all’astensione dal lavoro è previsto un volantinaggio di sensibilizzazione davanti alle principali stazioni ferroviarie, promosso dalle segreterie regionali e nazionali delle sigle sindacali.

Alla base della protesta c’è il mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto da oltre un anno e mezzo, nonostante diciotto mesi di trattative, incontri e promesse. I sindacati denunciano una totale assenza di risposte concrete da parte della controparte sulle questioni fondamentali: retribuzione, turni di lavoro, condizioni del personale mobile e della manutenzione, sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione degli appalti e contrasto al dumping contrattuale.

“La nostra disponibilità al dialogo è stata chiara, ma le risposte sono state evasive, inadeguate e in alcuni casi persino offensive – si legge nel comunicato congiunto -. Ora basta. Ci fermiamo per 8 ore: è un sacrificio, ma necessario per tutelare chi ogni giorno tiene in piedi la rete ferroviaria italiana. Ai cittadini diciamo: scusate per i disagi, ma stiamo lottando per un contratto dignitoso, in un momento di inflazione altissima e carichi di lavoro insostenibili”, prosegue la nota.

I lavoratori chiedono un servizio più sicuro, più umano e più giusto, e invitano tutti a unirsi alla mobilitazione, perché “un Paese che non rispetta i suoi lavoratori… deraglia”. La protesta è sostenuta da UGL Ferrovieri, FAST Confsal e ORSA Ferrovie.

