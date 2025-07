Tremiti, barca si capovolge: sei ragazzi salvati dalla GdF

Attimi di paura nella serata di sabato alle Isole Tremiti, in provincia di Foggia, dove sei persone (quattro ragazzi e due ragazze, tutti ventenni) son0 stati tratti in salvo dalla Guardia di Finanza di Termoli, dopo che il natante a bordo del quale viaggiavano si è capovolto a causa di un’onda improvvisa.

Il gruppo era partito da Termoli con un’imbarcazione a noleggio per una giornata di mare, ma una volta nelle acque dell’arcipelago, l’imprevisto ha trasformato la gita in un momento di panico. I sei occupanti, finiti in acqua, sono stati recuperati da un piccolo barchino di passaggio, a sua volta in difficoltà per il sovraccarico e trascinato verso la scogliera dal moto ondoso.

L’allarme è stato lanciato da un villeggiante presente in zona e prontamente raccolto dagli uomini della Stazione navale delle Fiamme Gialle, operativi per la stagione estiva sull’Isola di San Domino. L’unità navale della Finanza ha raggiunto rapidamente lo Scoglio dell’Elefante, individuando i sei giovani in stato di forte shock a bordo del barchino.

I militari li hanno trasbordati sul mezzo d’intervento e trasportati in sicurezza fino alla banchina di San Domino, dove il gruppo ha ricevuto le prime cure mediche. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, in un tratto di mare spesso insidioso nonostante le apparenze tranquille.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts