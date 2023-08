Tre ori per l’Italia alla World Series Leonhart di calcio balilla paralimpico

Dominio italiano alla World Series Leonhart, evento internazionale organizzato dalla ITSF (International Table Soccer Federation) e dedicato al calcio balilla paralimpico, disputato dal 24 al 26 agosto nel paese di Sankt Wendel, in Germania.

La World Series prevede cinque appuntamenti annuali (in ognuno dei Paesi dei cinque costruttori certificati di tavoli di calcio balilla) e nella tappa tedesca ha visto la partecipazione di quattro nazioni: Italia, Francia, Germania e Belgio con 8 giocatori (oltre a 3 riserve) per ogni Paese.

Le specialità delle sfide erano: singolo, doppio e Campionato per Nazione. La spedizione italiana è riuscita nell’en plein, conquistando l’oro in tutte e tre le competizioni, arrivando inoltre a occupare l’intero podio tra i singoli.

Ad aggiudicarsi la medaglia più ambita è stato Corrado Montecaggi che ha battuto in finale il connazionale Daniele Riga, mentre il terzo posto è andato a Francesco Perin. Trasferta da ricordare per Montecaggi che insieme a Luigi Iannone ha trionfato anche nel doppio. Bronzo nella stessa specialità per il duo composto da Perin e Daniele Riga.

I protagonisti delle due specialità hanno fatto parte anche della selezione che ha trionfato tra le Nazioni. A completare la rosa vincitrice anche Francesco Bonanno e Paolo De Florio, guidati da coach Michele Nasti e accompagnati dal preparatore Mirko Ferri e dal team manager Luca Bruno Malaspina.

“Credo che sia stata la nostra miglior prestazione di sempre in questa manifestazione – ha commentato Francesco Bonanno, presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, che in questa occasione ha vestito anche i panni di giocatore – siamo felicissimi per aver raggiunto un risultato così importante che alla vigilia non credevo fosse possibile. Tre vittorie nelle tre specialità e gli altri podi confermano la bravura e la preparazione dei nostri atleti. Abbiamo fatto qualche cosa di incredibile. Complimenti a tutti”.

La nazionale italiana, rientrata dalla trasferta in Germania dove ha fatto il pieno di medaglie, tornerà a ritrovarsi in occasione del raduno di Jesolo in calendario da mercoledì 13 a venerdì 15 settembre per un periodo di preparazione tecnica finalizzata alla partecipazione del torneo internazionale 3 Nations, quest’ultimo, organizzato dalla FPICB in collaborazione con la International Table Soccer Federation.

Il torneo si disputerà sempre al Villaggio Marzotto nel comune veneto, il 15 e 16 settembre, tra le squadre nazionali paralimpiche di Italia, Germania e Svizzera. Al termine dell’evento internazionale, il 16 e il 17 settembre, sempre a Jesolo, si terrà la terza edizione del Campionato italiano a squadre.

