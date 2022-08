MATERA- Dal Pnrr 1.900.000 euro per il primo cluster di ampliamento/nuovo impianto in adiacenza al campo di calcio esistente e 600 mila euro per la riqualificazione e adeguamento dell’impianto di calcio esistente: al comune di Matera è stato riconosciuto un finanziamento per un totale di 2.500.000 euro per borgo La Martella.

Dopo le due palestre scolastiche finanziate con il Pnrr in via Lucrezio e via D’Alessio, un nuovo riconoscimento per l’amministrazione comunale di Matera. È stato pubblicato il decreto di approvazione del finanziamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo Sport -, a valere sui fondi Pnrr (Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2).

Con il primo intervento si utilizzerà un’area adiacente il campo di calcio esistente, connotando ulteriormente quest’area sportiva, attraverso un nuovo impianto polivalente outdoor che ospiterà campi di pallacanestro/pallavolo, tennis, paddle.

Il secondo intervento mira a riqualificare l’area di pertinenza del campo di calcio in modo da ospitare anche partite di categorie superiori a quelle già ospitate (fino alla serie D). In tal senso è previsto un adeguamento della recinzione esterna, l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la riqualificazione delle gradinate esistenti, dotandole di sedute individuali e sistemi di separazione degli spalti per settori. Fine dei lavori, come per gli altri progetti del Pnrr è il 2026.

“Siamo soddisfatti, – affermano l’assessore Opere pubbliche Lomurno e l’assessore allo Sport Piscopiello, – “di aver raggiunto questo risultato che permetterà di implementare e riqualificare una struttura presente al borgo La Martella promuovendo l’interdisciplinarietà sportiva, presupposto richiesto dallo specifico bando Pnrr. Ci attendono, nei prossimi mesi, importanti sfide che vedranno l’ufficio Tecnico impegnato nella prosecuzione delle attività amministrative e di progettazione esecutiva”.

Soddisfazione in un post anche dal sindaco Bennardi “il Pnrr è una sfida importante e un’opportunità irripetibile, grande impegno profuso da assessori e uffici. Il piano nazionale di ripartenza e resilienza richiede un grande sforzo e l’impiego di risorse umane che purtroppo sono per la maggior parte sempre le medesime impegnate anche nell’ordinaria manutenzione ma anche nei grandi cantieri previsti (Duni, Piazza della Visitazione, Scuola Bramante, Quaroni ecc.), non sarà facile riuscire a completare tutto nei tempi previsti, anche per via delle recenti interdizioni e vicende giudiziarie ma rimaniamo fiduciosi e sereni di offrire il massimo impegno, d’altra parte questi bandi del Pnrr non torneranno più.”