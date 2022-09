CERIGNOLA- Sono stati beccati e riconosciuti dai carabinieri in giro per la città ma erano ai domiciliari: tre persone sono state arrestate per evasione e uno di loro è stato condotto in carcere.

È accaduto a Cerignola quando i militari della sezione Radiomobile hanno effettuato tre arresti per evasione. In tutte le circostanze, durante lo svolgimento del servizio perlustrativo, i tre sono stati sorpresi per le vie del centro cittadino in violazione dei provvedimenti restrittivi gravanti sugli stessi. In tutti tre i casi è stato immediato l’arresto per evasione. Ricollocati tutti poi agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria di Foggia che ha convalidato l’operato dei carabinieri. Per uno di loro è stato infine disposto l’aggravamento e condotto in carcere.