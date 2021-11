TREVIGLIO (BG) – Era stato travolto da un’auto nella notte tra sabato e domenica, per essere poi condotto in ospedale in condizioni critiche. A poche ore dal ricovero, è morto il il 57enne Francesco Fanelli, originario di Francavilla Fontana, vittima del tragico investimento avvenuto in via Mantegna, a Treviglio, in provincia di Bergamo.

L’investimento

Fanelli, al momento dei fatti, questa la ricostruzione, era intento a scaricare la sua di auto. Sul posto, nelle immediatezze dell’incidente, sono intervenute un’autoambulanza, un’auto-medica e anche una pattuglia del Commissariato di polizia. Dopo il trasporto all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, a distanza di due giorni le condizioni del francavillese, da anni al nord per lavoro, sono peggiorate. Lunedì sera il decesso, sopraggiunto a cause delle ferite riportate nell’incidente. Sulla dinamica di quanto accaduto indaga ora la Procura. Il guidatore del mezzo coinvolto nella tragedia sarebbe risultato positivo ai test alcolemici. L’uomo lascia tre figlie.