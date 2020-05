Travolto da un camion, muore ciclista

Condividi

Un anziano ciclista è stato travolto da un camion poco prima delle 11 sulla strada statale 101, che collega Gallipoli a Lecce, in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo per la città bella. La corsa in ospedale è stata vana, l'uomo soccorso da un'ambulanza del 118 e condotto con codice rosso al Vito Fazzi di lecce è morto poche ore dopo. Troppo gravi le ferite riportare. Ancora non è ben chiara la dinamica dei fatti, la ricostruzione è affidata ai carabinieri della compagnia di Gallipoli intervenuti sul posto. La zona è stata raggiunta anche dagli agenti della polizia locale che hanno regolarizzato il traffico.