Trasporto sanitario d’urgenza nella notte: C-130J dell’Aeronautica Militare salva bimbo

Nella notte appena trascorsa, un delicato e urgente trasporto sanitario ha visto protagonista un velivolo C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa.

L’aereo militare è intervenuto per trasferire d’urgenza un bambino di dieci anni dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Milano Linate, garantendo al piccolo paziente il trasporto in ambulanza e l’assistenza medica necessaria durante il volo.

Il C-130J, aeromobile unico nel suo genere all’interno della flotta dell’Aeronautica Militare grazie alle sue ampie dimensioni e alla speciale attrezzatura che permette l’imbarco contemporaneo di due ambulanze, è decollato da Pisa nella tarda serata di ieri. Dopo un volo di oltre un’ora, ha raggiunto lo scalo pugliese dove ha preso a bordo l’ambulanza con il bambino, i suoi genitori e un’équipe medica composta da tre sanitari e tre autisti.

La presenza del personale medico a bordo è stata fondamentale per assicurare al piccolo, in imminente pericolo di vita, un supporto specialistico continuo durante la “corsa” aerea.

Proprio per questa esigenza critica, la Prefettura di Bari si è rivolta all’Aeronautica Militare, richiedendo l’attivazione di questo speciale trasporto.

Il bambino, precedentemente ricoverato presso il Policlinico di Bari “Giovanni XXIII”, è giunto all’aeroporto di Milano Linate poco dopo le due di notte. Da lì, ha potuto proseguire il suo viaggio in ambulanza raggiungendo in breve tempo il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove riceverà le cure mediche specialistiche di cui necessita.

Una volta completata la delicata missione, il C-130J ha fatto rientro alla base di Pisa, atterrando sull’aeroporto militare della 46esima Brigata Aerea e tornando prontamente disponibile per eventuali ulteriori interventi a favore della collettività.

L’operazione di trasporto sanitario è stata resa possibile dalla richiesta della Prefettura di Bari, autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata con tempestività ed efficacia dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano. Questa sala operativa dell’Aeronautica Militare svolge un ruolo cruciale nell’attivazione e nella gestione dei trasporti sanitari urgenti, disponendo il decollo degli aeromobili pronti 24 ore su 24 in diverse basi per rispondere a questo tipo di emergenze vitali.

