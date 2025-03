Trasporto pubblico, sciopero nazionale il 21 marzo per salari e sicurezza

La Confederazione Unitaria di Base (Cub) conferma la mobilitazione in corso per ottenere salari più adeguati e maggiori garanzie di sicurezza per i lavoratori. La protesta si concretizzerà nello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, indetto dai sindacati di base per venerdì 21 marzo.

“Se il governo, mentre si prepara a spendere per il riarmo, si rifiuta di rendere disponibili le risorse economiche necessarie per un reale recupero del potere di acquisto dei salari degli autoferrotranvieri, è urgente una risposta chiara e determinata della categoria”, ha dichiarato la Cub.

Lo sciopero nazionale è stato proclamato da Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub Trasporti. Le sigle sindacali chiedono incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, più sicurezza per lavoratori e passeggeri e si oppongono alle privatizzazioni nel settore del trasporto pubblico.

