Trasporto pubblico, arriva app Sgm

La novità, annunciata mesi fa in Commissione quand’era ancora in fase embrionale, sarà presentata alla fine del mese. Sgm si dota di una app per smartphone esclusiva della società grazie alla quale si potrà non solo pagare il parcheggio ma verificare in tempo reale dove si trova il maggior numero di stalli liberi, segnalare parcometri guasti, comunicare direttamente con la società per qualunque problematica, avere a disposizione orari e fermate dei bus. Una applicazione innovativa che vuole essere una mini rivoluzione nella gestione quotidiana del traffico cittadino

