Trasporto aereo come prima della pandemia: bene la Puglia

BARI – L ‘Italia trascina la crescita del trasporto aereo per il traffico passeggeri in Europa e la Puglia con gli scali di Bari e Brindisi fa registrare un incremento del 25%. Nel 2024 è tornato ai volumi del periodo pre-Covid. Un recupero a velocità molto diverse per i Paesi dell’aerea del Mediterraneo: maggiore per Italia, Portogallo e Spagna, minore per Germania, Francia e Olanda. Sono alcuni dei dati presentati a Bari durante la XIX edizione del Fact Book 2025, l’osservatorio che approfondisce lo scenario europeo del trasporto aereo, realizzato dal centro Iccsai dell’Università di Bergamo.

