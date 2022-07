MANFREDONIA – Ed è subito sold out per il collegamento giornaliero Manfredonia – Tremiti, inaugurato proprio nelle scorse ore. Tanti i turisti che erano all’imbarco al Molo di Ponente. Il servizio di trasporto pubblico sperimentale, finanziato dalla Regione Puglia, è ripreso dopo un blocco di circa 30 anni. Una tratta che avrà un bacino d’utenza che toccherà tutta la Capitanata, fino ad arrivare al nord barese. 31 corse previste, dal fino al 31 agosto, affidate a Gargano Metro Marine, che utilizzerà la Jet Elia con 180 posti a disposizione per 3 ore di viaggio. Un progetto che si è realizzato grazie alla sinergia di Provincia e Regione. Quest’ultima, tramite l’assessore al bilancio Raffaele Piemontese, ha trovato le risorse da destinare per un ammontare di 450mila euro. Il collegamento rientra nel novero delle reti di infrastrutture utili a migliorare i trasporti tra località turistiche morfologicamente impervie come quelle del Gargano.